«Зла не хватает, насколько врут…» На что жалуются южноуральцы губернатору и президенту

Жители Челябинской области предпринимают отчаянные попытки решить проблемы ЖКХ и медицины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера не стали выставлять на всеобщее обозрение вопросы южноуральцев, адресованные главе региона.

Напомним, вчера главный чиновник Южного Урала предложил жителям области лично задать ему вопрос, на который он ответит в ходе итоговой пресс-конференции.

Правда, объявление об этом появилось в сторис его официальной страницы в Instagram. Так что задать свои вопросы просто в комментариях (как это было год назад) южноуральцы, увы, не смогли. Да и на указанные в объявлении адреса предложили присылать исключительно видео-вопросы. Причем, познакомиться с уже заданными вопросами возможности нет.

Но жители региона все-таки не оставляют попыток донести до высокопоставленного чиновника свои проблемы, оставляя сообщения в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!" и на личных страницах губернатора. Так, объявления о закупке для Челябинска автобусов породили целую волну обращений с просьбой избавить город от маршруток, а также обратить внимание на проблемы общественного транспорта Магнитогорска и Златоуста.

Еще одна больная тема – газификация. «Проживаем в поселке Малиновка, в 14 километрах от Магнитогорска, – пишут Текслеру. – Обещают провести газ уже очень давно. Вокруг нас давно все поселки газифицировали, даже дальше нас намного, а нам только обещают каждый год. Топим дровами и электричеством, счета за электричество приходят большие. Помогите». Им вторят жители станции Таянды: «Рядом даже свинарники «Арианта» газифицированы, а у людей газа нет. Проект есть, то ли составили неправильно, то ли устарел, сейчас опять этот проект надо то ли переделывать, то ли новый делать. В ближайшее время опять газа не будет».

А кто-то на губернатора уже не надеется. «Владимир Владимирович, помогите газифицировать поселок Новомуслюмово Кунашакского района, – обращаются на «прямую линию» президента России Владимира Путина жители региона. – А то поселок, который построен по линии «РОСАТОМА» газифицирован, а продолжение поселка, построенное методом «самостроя» молодыми семьями, нет».

Остаются до сих пор вопросы по бесплатным лекарствам от коронавируса. «Новости из каждого способного издавать звуки предмета: Путин выделил 5 млрд для бесплатных лекарств больным ковидом, лечащимся амбулаторно; Текслер довыделил дополнительно… Где эти лекарства? Нет этих лекарств, – возмущается житель пригорода Челябинска. – На весь Сосновский район, насколько мне известно, для проформы в ноябре выделили 20 наборов. Отчитались о выделении. Нет, можно меня обвинить в неинформированности, и знакомый с человеком, получившим данный набор, вправе, наверное, меня обвинить, ведь он знает точно тех, кто эту помощь получил, а у этого получившего может таковых знакомых быть сто, и они могут меня даже закидать тапками, но! У меня около десятка родственников (и я в том числе) переболели этой заразой, что подтверждено тестами и справками, но все мои и родственников запросы и вопросы в минздрав области (2 раза во время болезни звонил на горячую линию), обращение в районный ковидштаб, да и к лечащему врачу, вызывали или молчание и сочувствие, или непонимание и отсылку к врачам, а врачи полушепотом с ухмылкой отвечали: «Не надейтесь, зла не хватает, насколько врут». Даже на сегодня, к примеру, теща болеет, но медикаменты мы снова покупаем».

Инвалидность – другая тема, и уже федерального уровня. «Владимир Владимирович, добрый день, – пишет челябинка на «прямую линию» президента. – Мой муж имеет группу по инвалидности по общему заболеванию (инфаркт головного мозга, паралич, снижен слух, зрение, нервная система), ему полных 63 года. И как сказала зав. неврологическим отделением – безнадежен к улучшению. В прошлом году продление инвалидности было сделано автоматически. Но у нас в Челябинске только на 6 месяцев, до 1 марта 2021 года. Сейчас у нас в поликлинике почти нет специалистов и терапевтов, чтобы закрыть больничный лист, люди проводят в очередях от 3 до 5 часов. Больному человеку это очень сложно (в 2019 году, чтобы собрать все справки, нам понадобилось 3 месяца). Прошу рассмотреть вопрос о продлении инвалидности автоматически».

Еще одна «незаживающая рана» – проблема водоснабжения. «Пишу по просьбе карталинцев, проживающих по переулку Дзержинского, – обращается к губернатору Алексею Текслеру южноуралец. – Мои родители проживают там много лет, и каждый год у них проблемы с водой. Люди не могут закачать воду в отопление и включить нормально газовые колонки. Воду приходится набирать в колонке на соседней улице, на Дзержинского бежит кое-как. Местные слесари третий день откачивают воду с колодца и разводят руками. Прошу вас, примите, пожалуйста, меры, сколько люди будут мучиться?»

В комментариях к посту автора поддерживают жители Копейска, пережившие летнюю «засуху» из-за постоянных проблем на сетях. По словам жителей города-спутника Челябинска, не оставили их эти проблемы и зимой. Особенно в копейских поселках.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.12.20

«Это же стыд и позор!..» Партия власти в Госдуме отказалась снижать НДС. / Минсельхоз РФ договорился о ценах на сахар и масло. / Госдума «зацементировала уровень нищеты» в России: утверждена новая методика расчета МРОТ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»