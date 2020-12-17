На выезде из Челябинска перекроют движение

Автомобилистов предупредили об ограничениях движения на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на автомобильной дороге М-5 «Урал», 12-й км (выезд из Челябинска в сторону Екатеринбурга, рядом с СНТ «Уралец») вводятся временные ограничения:

временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 23:30 18 декабря до 00:10 19 декабря;

ограничение скорости с 00:30 до 01:00 19 декабря;

временное перекрытие с полной остановкой движения транспорта с 01:00 до 01:40 19 декабря.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.20

План по реализации нацпроектов в Челябинской области выполнен лишь на три четверти. / «Зла не хватает, насколько врут…» На что жалуются южноуральцы губернатору и президенту. / «Это же стыд и позор!..» Партия власти в Госдуме отказалась снижать НДС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»