Рискуя жизнью, сквозь грязь и тьму. Общественники рассказали, как школьники Южного Урала добираются на учебу

Школьные маршруты в Челябинской области продолжают оставаться опасными для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделены Общероссийского народного фронта, его эксперты направили главе региона дорожные карты, составленные по итогам акции «Дорога в школу». Общественники рассчитывают на оперативную реакцию областных властей, которые побудят чиновников, в чьих муниципалитетах маршруты детей в школу несут потенциальную опасность, исправить нарушения.

Представители движения проверили безопасность около образовательных учреждений по всей Челябинской области и выявили ряд нарушений, о которых местные власти осведомлены давно, но по какой-то причине не принимают меры по их ликвидации годами.

К примеру, в поселке ОПМС-42, который находится в Тракторозаводском районе Челябинска, дети вынуждены либо идти в школу по проезжей части, либо срезать долгий опасный путь, перебегая железнодорожные пути. Оба варианта несут риски для здоровья и жизни. Однако районные чиновники несколько лет отрицают необходимость организации школьного транспорта для детей ОПМС-42. Активистам все же удалось добиться реакции правоохранительных органов на проблему: прокуратура внесла представление городским властям об устранении нарушений. Но автобус дети ждут до сих пор.

Сложная ситуация – в поселке Таянды Еманжелинского района. Здесь живут дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности, нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата, которые учатся в коррекционных классах. Им приходится добираться до места остановки школьного автобуса по разбитой дороге, которая весной и летом превращается в грязевое месиво. Много лет люди просят либо приблизить маршрут школьного транспорта поближе к жилым домам, чтобы особенным детям не пришлось преодолевать непосильный путь пешком, либо отремонтировать дорогу. Но от чиновников приходят только отписки, сетуют южноуральцы.

В список муниципалитетов, где зафиксировано больше всего нарушений, также вошли Златоуст, Копейск, Миасс и поселки из отдаленных районов региона. Среди основных нарушений вблизи школ – отсутствие освещения и тротуаров.

«Активисты регулярно сигнализируют властям об опасных маршрутах, взяли на себя задачу проводить с детьми уроки безопасности в школах с участием представителей ГИБДД. Однако обязанность по обеспечению безопасности в муниципалитетах лежит в первую очередь на чиновниках. А те, к сожалению, нередко демонстрируют формальный подход и отказываются обустраивать безопасную улично-дорожную сеть», – рассказала представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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