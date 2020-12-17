В Челябинской области от коронавируса умерли еще 9 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 2 школьников.
Региональный минздрав сообщает смерти еще 15 зараженных. Непосредственно от COVID-19 умерли 9 человек в возрасте 57 – 88 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего сначала пандемии в Челябинской области выявлено 31 тысяча 789 инфицированных. 1 тысяча 109 из них скончались, непосредственно от коронавируса – 423.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 17.12.20
Рискуя жизнью, сквозь грязь и тьму. Общественники рассказали, как школьники Южного Урала добираются на учебу. / На выезде из Челябинска перекроют движение. / План по реализации нацпроектов в Челябинской области выполнен лишь на три четверти. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube