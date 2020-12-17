В Челябинской области от коронавируса умерли еще 9 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 310 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает смерти еще 15 зараженных. Непосредственно от COVID-19 умерли 9 человек в возрасте 57 – 88 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего сначала пандемии в Челябинской области выявлено 31 тысяча 789 инфицированных. 1 тысяча 109 из них скончались, непосредственно от коронавируса – 423.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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