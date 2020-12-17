Виновником крупной коммунальной аварии в Челябинске назвали МУП ПОВВ

Прокуратура Курчатовского района назвала виновника крупной коммунальной аварии на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района областного центра провела проверку по факту произошедшей 8-9 декабря коммунальной аварии по Комсомольскому проспекту, 124.

В ходе выездной проверки установлено, что в районе дворовой территории домов 124 и 126 по Комсомольскому проспекту произошло повреждение магистралей водоснабжения с выходом воды на поверхность (прилегающую территорию и дорожное полотно). В итоге воды в трех ближайших многоквартирных домах не было с 23:20 8 декабря до 13:30 9 декабря, а тротуары и дорога превратились в каток.

В надзорном ведомстве установили, что водопроводные сети находятся на балансе муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска». Причиной повреждения коммуникаций стал обрыв электросварочного отвода трубопровода Д-100мм.

В ходе проверки выявлен факт нарушения норм федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части неисполнения балансодержателем сетей обязанностей по их надлежащему содержанию и обеспечению бесперебойного функционирования.

Учитывая изложенное, прокуратурой района директору МУП «ПОВВ» внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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