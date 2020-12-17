Инвалид из Челябинска попросил Владимира Путина помочь в противостоянии с местными чиновниками (ВИДЕО)

Инвалид-колясочник попросил президента России заставить мэрию Челябинска исполнять решения суда об обеспечении его возможностью выхода из дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Сергей Стицын направил на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным видеообращение с просьбой о помощи в борьбе с местными чиновниками.

По словам инвалида-колясочника, у него на руках находятся уже несколько судебных решений, обязывающих городские власти установить у него в подъезде устройство, которое позволяло бы ему самостоятельно выбираться из подъезда. Но ни эти решения, ни возбужденное СКР уголовное дело, ни требования прокуратуры не действуют на мэрию. Более того, чиновники продолжают предпринимать попытки уйти от исполнения судебных решений. Областные власти в ситуацию не вмешиваются.

Поэтому горожанин решил попросить помощи у президента страны

Увы, история челябинца – не единичный случай, а именно позиция городских властей. Так, в 2016 году Виталий Касьянов, тоже е инвалид-колясочник, уже пробивался на «прямую линию» Владимира Путина. Мужчина рассказал, что живет в квартире на втором этаже многоквартирного дома. И в здании нет специальных устройств. После «звонка президенту» с челябинцем связался прокурор. Потом был суд, обязавший администрацию обеспечить мужчине возможность выхода из дома. Но, по словам депутата Центрального райсовета Челябинска Елены Вахтиной, подъемное устройство мэрия так и не установила. И все еще пытается оспорить судебное решение.

По словам Вахтиной, лично она знает четырех инвалидов с похожими историями. Есть, конечно, у каждой истории свои особенности, но роднит их наличие положительного решения суда и беззаветное стремление мэрии Челябинска оспорить эти вердикты решения в суде.

Всего же в установке спецустройств в Челябинске нуждаются на сегодня более двух десятков инвалидов-колясочников.

Об этом уже шла речь на встречах общественников и представителей инвалидов с первым вице-губернатором Челябинской области Ириной Гехт в сентябре этого года. Южноуральцы говорили о необходимости комплексного решения проблемы. Чиновница с ними соглашалась, но дальше обещаний «изыскать возможности» не пошла. Реакции областных властей люди ждут до сих пор. Но г-жа Гехт, видимо, слишком занята пандемией коронавирусной инфекции, а губернатору Челябинской области Алексею Текслеру больше по нраву кататься на открытом катке в парке имени Терешковой и лепить снеговиков на площадке перед ледовой ареной «Трактор».

Надежды на помощь региональных властей в преодолении «игнора» мэрии у челябинцев уже нет, признается Елена Вахтина. Последняя возможность – привлечь внимание президента. Опять.

Челябинск, Виктор Елисеев

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