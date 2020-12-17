Южноуральские школьники уйдут на каникулы 28 декабря

Школы Челябинской области уйдут на зимние каникулы в один день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зимние каникулы продлятся в школах Южного Урала ровно две недели. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Соответствующее решение принял областной штаб по противодействию распространению коронавируса и ОРВИ.

Все школы региона уйдут на каникулы с 28 декабря. Таким образом, каникулы продлятся 14 дней.

Ранее министерство образования и науки Челябинской области рекомендовало образовательным учреждениям перевести в конце второй четверти классы среднего и старшего звена на «облегченный режим», который бы позволил минимизировать общение учащихся между собой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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