Общественный транспорт Копейска могут забрать в концессию

Холдинг «Синара» предложил передать ему транспортное обслуживание города-спутника Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области получило частную концессионную инициативу от компании «Синара – Городские транспортные решения». Эту информацию подтверждают в недрах ведомства.

По информации ряда источников, концессионер готов вложить 4 миллиарда в обновление системы общественного транспорта Копейска в обмен на передачу ему транспортного обеспечения Копейска и маршрута, связывающего город-спутник с Челябинском.

Напомним, ранее «Синара – ГТР» заявляла о планах выйти на рынок пассажирских перевозок Челябинска. При этом сначала речь шла и о трамваях, и об автобусах, потом – только об автобусных маршрутах, причем только о магистральных маршрутах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.20

Путин открыл секрет семейного счастья. / Путин: Живая пресса – важная часть гражданского общества. / Магнитогорск шокировал Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»