При уточнении транспортной схемы Челябинской агломерации учли больше 150 предложений

Разработчики транспортной схемы агломерации «Большой Челябинск» учли больше половины предложений челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, за неделю ведомству поступило более 300 предложений и замечаний по поводу разработки новой транспортной схемы агломерации «Большой Челябинск».

Рабочая группа по развитию Челябинской агломерации поддержала более 50% из них. При этом 39% учтено полностью, а 17% – частично.

Так, поступило 51 обращение о маршруте общественного транспорта в поселок Благодатово, проложена схема автобусного маршрута №11.

Для обеспечения связи микрорайона «Звездный» с Металлургическим районом Челябинска, а также сообщения до поселка Трубный и Красного Поля, был пересмотрен путь следования некоторых маршрутов: так, 132 автобус теперь будет заезжать в «Звездный», а 214 и 132 – в Трубный через Красное Поле.

Кроме того, поступило 54 обращения с просьбой связать остановочный пункт «51 микрорайон» с Образовательным центром №2. Предложение было поддержано – схема автобуса №64 восстановлена.

Сохранены трамвайные маршруты № 5, №6, №7, №16 и троллейбусный маршрут №7 в прежнем виде.

Поддержана просьба о продлении автобусного маршрута №51 далее Областной больницы – запланирована связь пути следования с ж/д вокзалом через улицу Воровского (ГКБ №1).

Челябинск, Виктор Елисеев

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