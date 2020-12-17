российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 декабря 2020, 18:48 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Спецпроекты

При уточнении транспортной схемы Челябинской агломерации учли больше 150 предложений

Разработчики транспортной схемы агломерации «Большой Челябинск» учли больше половины предложений челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, за неделю ведомству поступило более 300 предложений и замечаний по поводу разработки новой транспортной схемы агломерации «Большой Челябинск».

Рабочая группа по развитию Челябинской агломерации поддержала более 50% из них. При этом 39% учтено полностью, а 17% – частично.

Так, поступило 51 обращение о маршруте общественного транспорта в поселок Благодатово, проложена схема автобусного маршрута №11.

Для обеспечения связи микрорайона «Звездный» с Металлургическим районом Челябинска, а также сообщения до поселка Трубный и Красного Поля, был пересмотрен путь следования некоторых маршрутов: так, 132 автобус теперь будет заезжать в «Звездный», а 214 и 132 – в Трубный через Красное Поле.

Кроме того, поступило 54 обращения с просьбой связать остановочный пункт «51 микрорайон» с Образовательным центром №2. Предложение было поддержано – схема автобуса №64 восстановлена.

Сохранены трамвайные маршруты № 5, №6, №7, №16 и троллейбусный маршрут №7 в прежнем виде.

Поддержана просьба о продлении автобусного маршрута №51 далее Областной больницы – запланирована связь пути следования с ж/д вокзалом через улицу Воровского (ГКБ №1).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.20

Общественный транспорт Копейска могут забрать в концессию. / Путин открыл секрет семейного счастья. / Путин: Живая пресса – важная часть гражданского общества. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,