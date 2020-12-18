В Челябинской области за сутки умерли 17 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 312 новых случаев коронавируса, в том числе у 1 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти 17 инфицированных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек в возрасте 61 – 84 лет. Причиной смерти 52-летнего пациента стал постинфарктный кардиосклероз, 72-летнего – обширный инфаркт. Отметим, что инфаркты нередко развиваются на фоне коронавируса. Еще 5 человек умерли от хронических заболеваний: диабет, пиелонефрит, ВИЧ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 32 тысячи 101 инфицированный. 1 тысяча 126 из них умерли, непосредственно от ковида – 433.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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