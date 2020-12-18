Прокуратура признала незаконным возведение павильонов в Сквере Памяти в Троицке

Возведение нестационарных объектов в Сквере Памяти признали незаконным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка потребовало прекратить нарушения законодательства при возведении нестационарных торговых объектов на территории охранной зоны объекта культурного наследия.

Напомним, в ноябре этого года жители Троицка выступили против развернувшихся в сквере строительных работ. По информации горожан, один из предпринимателей решил разместить на его территории кафе. Троичане сочли такую идею кощунственной.

Возмутило южноуральцев и поведение чиновников. Сначала в мэрии заявили, что павильон устанавливается для сети «Роспечать». Но потом опровергли эту информацию.

После разразившегося скандала прокуратура Троицка провела проверку. «Установлено, что на основании разрешительных документов, полученных в администрации Троицка, индивидуальный предприниматель приступил к возведению нестационарных торговых объектов на территории охранной зоны объекта культурного наследия «Памятник «Клятва», – констатировали в надзорном ведомстве.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник «Клятва» в сквере с мемориалом погибшим в годы Великой Отечественной войны запрещается возведение новых объектов капитального и некапитального строительства, за исключением произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, малых архитектурных форм высотой до 3 метров, напомнили в прокуратуре.

«Вопреки требованиям закона при внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Троицка и предоставлении места для размещения нестационарных объектов на территории объекта культурного наследия «Памятник «Клятва» органом местного самоуправления указанные положения не учтены», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратурой города принесены протесты на постановления администрации Троицка о внесении изменений в схему размещения нестационарных объектов на территории города. Также главе города внесено представление об устранении нарушений законодательства об объектах культурного наследия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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