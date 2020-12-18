В земельном споре между уфалейским депутатом и мечетью крайней оказалась мэрия

Разборки между депутатом Верхнеуфалейского собрания и местными мусульманами закончились возбуждением уголовного дела.

Напомним, конфликт разгорелся в октябре нынешнего года, когда представители мусульманской общины Верхнего Уфалея обвинили депутата городского собрания Алексея Сагдеева в том, что тот незаконно строит коттедж на земельном участке, закрепленном за мечетью.

Парламентарий настаивал, что строит дом рядом с культовым сооружением на вполне законных основаниях. По его словам, единую территорию, якобы, размежевали сами мусульмане. В городе говорят, что они намеревались то ли передать один из образовавшихся в результате раздела участок местному бизнесмену, помогавшему общине, то ли построить дом имаму.

Но по какой-то причине официально оформить раздел и закрепить за собой оба участка мусульмане не смогли, и депутат-бизнесмен решил оформить собственность на землю рядом с мечетью на себя.

Скандал вылился в публичное пространство. После чего прокуратура начала проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнего Уфалея установило, что управлением Росреестра по Челябинской области в 2012 году за местной мусульманской религиозной организацией зарегистрировало право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком из категории земель населенных пунктов – под территорию мечети, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации. Это свидетельство действительно до настоящего времени. В дальнейшем по обращению религиозной организации участок разделен на два.

«В нарушение требований законодательства, по заявлению третьего лица, на основании распоряжения управления имущественных отношений Верхнеуфалейского городского округа земельному участку изменен вид разрешенного использования с разрешенного «под территорию мечети» на разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства», – рассказали в надзорном ведомстве. – Впоследствии органом местного самоуправления данный земельный участок незаконно выставлен на аукцион и предоставлен вышеназванному третьему лицу на основании договора аренды».

Это свидетельствует о превышении полномочий чиновниками мэрии, считают в прокуратуре. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел СКР по Верхнему Уфалею для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных должностных лиц органа местного самоуправления.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Кроме того, по представлению прокурора незаконное распоряжение об изменении вида разрешенного использования земельного участка отменено, должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. В целях недопустимости нарушений закона главе Верхнеуфалейского городского округа объявлено предостережение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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