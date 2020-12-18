American Dream: жительница России перевела секретному военному из США более 2,5 млн рублей

Жительница Нязепетровска два года переводила деньги жениху из США, даже не зная, как он выглядит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 35-летняя жительница Нязепетровска обратилась в полицию и рассказала, что в одном из мессенджеров познакомилась с мужчиной. Он представился военным из Америки. Между ними закрутился виртуальный роман.

В ходе длительной переписки мужчина выражал пылкие чувства и обещал жениться. А через какое-то время сообщил, что ему нужно собрать небольшую сумму для оформления документов, чтобы беспрепятственно выйти на военную пенсию и приехать за ней в Россию.

С февраля 2019 года «невеста» начала переводить деньги на «сбор справок и документов» для желанного супруга. Когда же она настойчиво стала предлагать жениху выйти на видеосвязь, тот ответил отказом, объяснив это секретностью своей сслужбы.

За все время общения с «гражданином Америки» жительница Нязепетровска перевела ему деньги 14 раз – суммы перевода варьировались от 1200 до 7400 долларов. После этого связь с мужчиной прекратилась.

В итоге, женщина лишилась 2 миллионов 610 тысяч рублей, из которых лишь 300 тысяч рублей были ее личными сбережениями, все остальное она взяла в кредит. По факту мошенничества возбужденно уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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