В Челябинске аферист нагрел интернет-продавцов на 1 миллион рублей

Челябинские полицейские задержали мошенника-рецидивиста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Калининский» обратился местный житель, который сообщил, что, разместив на сайте в сети интернет объявление о продаже мяса домашней птицы, стал жертвой мошенника.

В ходе работы по обращению полицейские установили, что злоумышленник подыскивал на сайтах бесплатных объявлений продавцов бытовой техники, компьютеров, мясо домашних животных и птиц. Затем, связываясь с ними, представлялся сотрудником медицинского учреждения и сообщал о намерении приобрести необходимый товар, предлагая привезти в организацию предмет сделки.

При этом аферист сам заказывал такси, заверяя, что лично его оплатит. Согласившись на условия якобы покупателя, продавцы приезжали по указанному им адресу. Пока они бродили в поисках указанного места встречи, мошенник звонил таксисту, которому горожане оставляли свой товар, и сообщал, что сделка оплачена, и покупку необходимо привезти по другому адресу. Там он уже сам встречал машину и забирал чужое имущество.

Жертвами преступной схемы стали не менее 20 южноуральцев. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 1 миллиона рублей.

В ходе проведения комплекса мероприятий, оперуполномоченными оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии 32-летний ранее судимый подозреваемый задержан.

По данным фактам в ОП «Калининский» УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). По месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята часть похищенного имущества, которое возвращено владельцам.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии с действующим законодательством ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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