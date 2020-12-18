В воскресенье фуры перестанут пускать в Челябинск

В ГИБДД напомнили об ограничении движения большегрузного автотранспорта в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество автомобилей. Это связанно с подготовкой жителей Южного Урала к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества машин, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы региона.

«В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, – отметили в силовом ведомстве. – С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн с 20 по 31 декабря планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска с 08:00 до 19:00.

В это время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию города, кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты, чтобы подъезд к объектам осуществлялся по кратчайшим путям, исключался транзит транспорта. Передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены с 19:00 до 08:00.

Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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