В Аше школьники разбили ледяную скульптуру на глазах у горожан

Юные вандалы уничтожили ледяную скульптуру на центральной площади Аши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 17 декабря, около 21:00 в главном ледовом городке Аши.

Одна из ледяных скульптур, которые должны были украсить центральную площадь районного центра подверглась нападению подростков. Момент ЧП попал на камеру видеонаблюдения.

При этом уничтожение арт-объекта происходило на глазах у взрослых. Четверо школьников сначала кидали в скульптуру, а потом начали пинать ее. В результате арт-объект разлетелся на части.

Полиция уже задержала двух из четырех юных вандалов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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