В Общественной палате Челябинской области определились с председателем

Председателем Общественной палаты Челябинской области стал Николай Дейнеко.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, сегодня, 18 декабря, состоялось итоговое пленарное заседание, на котором ее члены выбрали нового председателя.

Председателем региональной общественной палаты единогласно был выбран Николай Дейнеко, исполнявший обязанности «главного общественника» области с марта 2020 года.

Николай Дейнеко родился в 1977 году. Окончил Московский государственный университет коммерции.

В 2012-2019 годах был вице-председателем совета Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В 2011-2015 годах – член Общественной палаты города Челябинска.

Также в рамках пленарного заседания был избран председатель комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды, им стал известный в регионе эко-активист Дмитрий Закарлюкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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