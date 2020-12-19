В Челябинской области подтверждено 314 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 314 новых случаев коронавируса, в том числе у 3 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 10 инфицированных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек в возрасте от 59 лет до 81 года. Причиной смерти 95-летней женщины стал инфаркт мозга, нередко развивающийся на фоне инфекции, 82-летнего мужчины – осложнения после инфаркта. Еще двое умерли от сахарного диабета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 32 тысячи 415 случаев заболевания COVID-19. 1 тысяча 136 зараженных умерли, непосредственно от инфекции – 439.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.20

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