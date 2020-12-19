На Южном Урале ожидаются 30-градусные морозы

В Челябинской области ожидаются 30-градусные морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже грядущей ночью температура воздуха в горах и низинах Южного Урала опуститься до -32 градусов Цельсия. На остальной территории региона похолодает до -27.

Днем в воскресенье будет относительно тепло: от -12 до -17. Но в ночь на понедельник столбики термометров вновь опустятся ниже -20. На следующей неделе, согласно прогнозу синоптиков, потеплеет: днем ожидается не ниже -15, ночью – максимум -20.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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