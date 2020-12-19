Врачи заявили, что во время ОРВИ витамины опасны

Во время вирусных заболеваний, включая COVID-19, витамины не только не приносят пользу, но и могут нанести вред. Об этом сообщила директор центра иммунокоррекции имени Хазамовой врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, витамины в случае заболеваний, спровоцированных вирусами, не ускоряют выздоровление, а, наоборот, усиливают инфекцию.

«Вирусы любят витамины, – цитирует Лапу ТАСС. – Если человек заболевает, то я считаю, что витамины совершенно не нужно применять, так как тем самым мы поддерживаем болезнь, вирусы тоже получают энергию от витаминов. Конечно, это касается и коронавируса».

Не стоит употреблять витамины без назначения врача и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта: у них в организме витамины могут превращаться в токсины и разрушать иммунитет.

По словам специалистов, витамины необходимы для профилактики заболеваний и восстановления организма после выздоровления. Но пить их сразу после излечивания болезни нельзя – нужно, чтобы прошло не менее недели.

В любом случае, принимать витамины нужно под контролем врача, потому что есть риск получить гипервитаминизацию, лечить которую достаточно сложно.

Москва, Анастасия Палей

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