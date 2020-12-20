В Челябинской области за сутки подтверждено более 300 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 312 новых случаев коронавируса, в том числе у 7 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти еще 10 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек в возрасте 63 – 80 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 32 тысячи 727 инфицированных. 1 тысяча 146 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 445.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.12.20

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