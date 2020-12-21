В Челябинске поменяли руководство в двух управлениях

В двух управлениях мэрии Челябинска сменилось руководство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальником управления муниципальных закупок администрации Челябинска назначен Артем Колесников.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, Артем Колесников родился в 1980 году в Кыштыме. В 2005 закончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция.

В последние годы работал заместителем начальника управления муниципальных закупок.

Начальником управления экологии и природопользования администрации города Челябинска назначен Иван Кинев. Родился в 1987 году в Красноармейском районе.

В 2008 закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. В последние годы работал начальником отдела в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.20

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