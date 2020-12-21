В Челябинске неизвестные вандалы раздели новогоднюю елку

Власти Челябинска пожаловались на кражи елочных украшений и иллюминации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные украли часть светящейся елки, установленной у досугового центра «Импульс» в Металлургическом районе. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска Максим Куляшов.

Произошел инцидент 15 декабря. Теперь, с учетом времени поставки запасных частей, праздничное сооружение будет установлено лишь 26 декабря. Ущерб городские власти оценивают в 100 тысяч рублей.

Также объектом вандализма стали новогодние светильники, установленные на пересечении улицы Дзержинского и автодороги «Меридиан». Один из них украли, еще девять повредили. Это обойдется городской казне в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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