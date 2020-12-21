Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 33 тысячи

В Челябинской области за сутки подтверждено 309 новых случаев коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 7 человек в возрасте от 60 до 89 лет. Причиной смерти 69-летнего мужчины стал инфаркт миокарда, нередко развивающийся на фоне коронавируса. Еще трое умерли от онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 33 тысячи 36 инфицированных. 1 тыяча 157 из них умерли, непосредственно от COVID-19 – 452.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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