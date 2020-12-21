Челябинец-колясочник отстоял право на работу подъемника в собственном подъезде

В Челябинске инвалид-колясочник отстоял право на свободные выход из подъезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд отказал ТСЖ «Наш дом» в исаке о демонтаже подъемника, позволявшего инвалиду-колясочнику Ильязу Зинурову выйти из дома.

Напомним, повестка в суд стало своеобразных «подарком» челябинцу к международному Дню инвалидов. ТСЖ требовало от Зинурова демонтировать подъемник, который он установил в своем подъезде за свой счет.

Подъемник, с помощью которого почетный металлург России, 81-летний Ильяз Зинуров может выбраться из 16-этажки в центре Челябинска, устанавливали под пристальным наблюдением СМИ весной нынешнего года.

Ильяз Зинуров – человек в Челябинске известный и уважаемый. Оставшись без ног в 19 лет после ЧП на Челябинском металлургическом комбинате, челябинец не расстался с металлургией. Закончил институт, аспирантуру, защитил кандидатскую. Стал одним из ведущих специалистов в области дуговых сталеплавильных печей и получил звание «Почетный металлург России».

И почти всю свою жизнь передвигался на протезах, лишь несколько лет назад пересев в инвалидное кресло. Тогда-то и появилась проблема: чтобы выйти из дома, челябинцу понадобилось подъемное устройство. Однако долгое время он наталкивался на стену непонимания. С 2017 года мужчина предпринимал попытки добиться установки подъемника.

Наконец, в 2020 году к делу подключились общественники, подтянулся и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В общем, ко Дню Победы устройство открывали с помпой.

Правда, поначалу на установку пришлось раскошелиться лично Ильязу Зинурову – обошлось все почти в 150 тысяч рублей (потом эти средства инвалиду вернул Фонд социального страхования). Не обошлось без победных реляций в духе «губернатор решил проблему».

Но оказалось, что проблему решили... не до конца. Как было указано в иске, подъемное устройство не прошло приемку Ростехнадзора, Госпожнадзора, ГЖИ, Минстроя и даже мэрии. Именно это и стало причиной обращения в суд.

Впрочем, суд иск отклонил. Вероятно, поверив защите пенсионера, пообещавшей получить все разрешения (к делу опять подключился губернатор). Впрочем, остается загадкой, что помешало чиновникам, громко пропиарившимся на истории Ильза Зинурова еще весной, выполнить все необходимые формальности еще тогда

Между тем, проблема с доступной средой в Челябинске и без подобных «инцидентов» стоит весьма остро. И происходит это, среди прочего, благодаря позиции городских и областных властей.

Так, на сегодня в судах рассматривается сразу несколько исков мэрии, где чиновники пытаются оспорить представления прокуратуры, обязывающие их установить подъемники и другие устройства, позволяющие маломобильным челябинцам выйти из дома. Инвалиды обращались за помощью в правительство области, но дело с места не сдвинулось. Теперь обращение находится в администрации президента России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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