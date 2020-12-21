Вахтер челябинской клиники, до смерти забивший пациента, отправится в колонию

В Челябинске вынесен приговор вахтеру наркологической больницы, до смерти забившего пациента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 37-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В суде установлено, что 16 ноября прошлого года мужчина, работавший вахтером ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», помогал санитару надеть на пациента смирительную рубашку. В процессе он несколько раз ударил больного, отчего тот получил тупую травму грудной клетки и живота и умер.

Свою вину челябинец отрицал, заявляя, что удары наносил только в области плеч погибшего.

Как следует из материалов дела, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, также лечился в этом медицинском учреждении от наркотической зависимости.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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