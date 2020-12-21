В Челябинской области сирот поселили в квартиры без отопления

В Верхнеуральске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при предоставлении жилья детям-сиротам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района в ходе проверки установило, что в период 2013-2014 годах муниципальные чиновники приобрели квартиры в домах №84 «а, б, в, г», №86 по улице Труда в Верхнеуральске, которые впоследствии были предоставлены лицам из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей.

«В ходе проверки установлено, что в каждом жилом помещении в указанных домах предусмотрено электрическое отопление – два бытовых электрических конвектора, которые не образуют единую систему отопления, не обеспечивают равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры. – Согласно заключению межведомственной комиссии, жилое помещение по улице Труда, 86 признано непригодным для проживания, подлежащим реконструкции в части системы отопления».

Учитывая, что все квартиры были выполнены однотипно, четырем сиротам были предоставлены квартиры непригодные для проживания, в связи с чем, причинен ущерб на сумму не менее 2,3 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СУ СК РФ по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц компании-застройщика, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Челябинск, Виктор Елисеев

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