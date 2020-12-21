Челябинец украл инвалидную коляску, оставленную на хранение

Житель Челябинска предстанет перед судом за хищение на автовокзале инвалидной коляски.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе расследования установлено, что 22 ноября 2020 года мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, проходил лечение в противотуберкулезной больнице в Еманжелинске. Поругавшись с медицинским персоналом, он сбежал из больницы, пришел на территорию автовокзала Еманжелинска, где увидел кресло-коляску с электроприводом стоимостью 67 тысяч рублей, оставленную на временное хранение местной жительницей-инвалидом в связи с поездкой на автобусе в Коркино.

Мужчина похитил коляску. С ней он и был задержан на территории железнодорожного вокзала Челябинска сотрудниками полиции. Имущество потерпевшей возвращено.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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