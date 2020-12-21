Уралец загорелся, пытаясь спалить кафе недруга

Житель Челябинска осужден за попытку поджога кафе на территории Хаски-центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 38-летнего жителя Челябинска виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Суд установил, что 11 октября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с арендодателем, приехал к территории Хаски-центра «Аквилон», подошел к арендуемому кафе «Траттория», облил стену здания кафе принесенным с собой в канистре топливом, после чего поджег деревянные конструкции.

Убедившись в том, что помещение кафе загорелось, попытался скрыться, однако из-за небрежности на нем загорелась одежда. На крики челябинца прибежали сотрудники и потушили стену и одежду мужчины.

Причиненный возгоранием ущерб составил более 50 тысяч рублей. В случае несвоевременного принятия мер к тушению пожара, в результате преступных действий могло быть уничтожено имущество на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Подсудимый вину признал в полном объеме. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Причиненный ущерб мужчиной возмещен в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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