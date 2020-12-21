Челябинец заплатит полмиллиона рублей за наезд на десятилетнюю велосипедистку во дворе

Житель Челябинска осужден за наезд во дворе на несовершеннолетнюю велосипедистку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 27-летний челябинец признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что 13 августа прошлого года мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался по дворовой территории вдоль дома 14 по улице Шуменская со скоростью около 26 километров в час, которая превышала разрешенную в жилых зонах и на дворовых территориях.

В это же время справа налево по ходу движения автомобиля по дворовой территории двигалась 10-летняя девочка на велосипеде.

Водитель не снизил скорость и произвел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП девочке причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором Тракторозаводского районного суда Челябинска виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Также судом удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего о взыскании 411 тысяч 600 рублей в счет возмещения материального и морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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