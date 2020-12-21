В Челябинске снова залило автостраду

В Металлургическом районе Челябинска прорвало водопровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, авария произошла на пересечении улиц Мира и Дегтярева в Металлургическом районе областного центра.

После порыва на сетях водовода вода хлынула на улицу, залив дорожное покрытие и тротуары. «В данное время в результате коммунальной аварии подрядной организацией ведется обработка противогололедным материалом и очистка проезжей части улицы Мира и улицы Дегтярева», – сообщили в ведомстве.

Это уже третья крупная коммунальная авария в Челябинске в декабре. Так, 9 декабря произошел порыв на водоводе на улице Чичерина. 15 декабря аналогичная авария произошла на улице Румянцева.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.20

За семь верст киселя хлебать: в Челябинске озвучили места для запуска фейерверков. / Челябинец заплатит полмиллиона рублей за наезд на десятилетнюю велосипедистку во дворе. / Уралец загорелся, пытаясь спалить кафе недруга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»