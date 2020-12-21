Чешские историки заявили, что нашли часть конструкции, на которой распяли Христа

Чешские историки заявили, что нашли уникальный артефакт, имеющий отношение к распятию Христа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ассоциации «Наша история» обследовали церковь Святого Ильи в Милевско на юге страны и обнаружили в одной из ниш скрытый вход в секретный коридор в романской стене нефа церкви.

Осмотрев этот ход специалисты наткнулись на тайную комнату размером 2,2 x 2,5 x 1,25 метра, которая была забита мусором и скелетами мелких животных. Нашлись в комнате и человеческие останки.

При разборе комнаты исследователи обнаружили маленькую полость, а в ней истлевшие обломки деревянной шкатулки, некогда декорированной золотыми и серебряными крестами, рыбами и другим орнаментом. Крышку шкатулки украшала пластина из цельного золота с выбитым крестом и двумя буквы «IR».

«Буквы в данном контексте можно понимать как аббревиатуру от латинского – Jesus Rex, то есть Иисус Царь», – пишет чешское издание издание iDNEZ. Внутри шкатулки находился кусок железного гвоздя шести дюймов длиной с изогнутым золотым крестом.

Ученые пришли к выводу, что это может быть часть гвоздя с креста, на котором был распят Иисус Христос.

Эксперты объяснили свою версию необычностью материалов шкатулки, в которой хранился гвоздь: украшения и элементы декора из цельного золота в средние века были большой редкостью и использовались в исключительных случаях.

«Тот факт, что найденные предметы были сделаны из золота, доказывает, что они окружали нечто совершенно необычное по редкости, цене и важности», – говорят историки.

Кроме того, дендрологический анализ показал, что деревянные обломки относятся к разным вилам древесины – дубу и лиственницы. Дуб радиоуглеродным методом датируется периодом 260-416 годов нашей эры, лиственница – периодом 1290 – 1394 годов.

Согласно христианским хроникам, мать императора Константина Елена (после смерти ее причислили к лику святых) в 326 году (датировка по Сократу Схоластику) отправилась паломницей в Иерусалим (ей тогда было 75 -80 лет), занялась раскопками на Голгофе и обнаружила пещеру, в которой был погребен Иисус Христос. В этой же пещере она, согласно преданию, нашла Животворящий Крест, четыре гвоздя и титло INRI.

Часть этих находок император Константин подарил высокопоставленным людям. Ученые предположили, что для каждой реликвии была сделана своя шкатулка – этим можно объяснить возраст найденных обломков дуба.

Церковь Святого Ильи была построена в Милевско в последней трети XII века и была перестроена в готическом стиле в XV веке. Полость с остатками шкатулки находилась в оригинальной романской части стены, и датировка древесины предполагает, что обнаруженные обломки лиственница могут оказаться остатками балки, с помощью которой запечатали нишу в тайной комнате (возможно, это был склеп).

Найденный гвоздь в длину шесть сантиметров, и ученые считают, что это только часть оригинального изделия. Предварительные экспертизы показали, что отрезанная часть кованого гвоздя, на которой путем постукивания (холодного введения) нанесен знак в виде креста (крест изготовлен из золота 21 карат).

Сейчас исследователи пытаются установить точный возраст дуба, обломки которого нашли вместе с гвоздем, так как у них есть гипотеза, что из этого дерева мог быть изготовлен крест, на котором распяли Христа.

Напомним, что в канонических версиях дуб нее фигурирует, но предположение, что крест могли сделать именно из этого дерева, выдвинули еще в XVI веке.

Прага, Игорь Юров

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