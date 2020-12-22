На Южном Урале бизнесмены устроили варварскую рубку новогодних елок

В Красноармейском районе общественники поймали лесорубов, уничтожавших лес и почву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники провели рейд по лесам Красноармейского района, где обнаружили три участка на землях сельскохозяйственного назначения, на которых предприимчивые лесорубы вырубали елки к Новому году.

Деревья срубали хаотично и вопреки нормативам, нанося ущерб лесу и почве. Лесорубов застали, что называется, с поличным, когда те как раз активно вырубали ели, очевидно, подготавливая товар для дальнейшей продажи.

«Дерево высотой пять – семь метров спиливалось арендаторами земель посередине. Оставшаяся часть в дальнейшем неизбежно начнет гнить, а образовавшиеся в результате рубки пеньки и ветки могут стать причиной распространения огня в случае лесного пожара. Были запрошены документы, разрешающие подобного рода вырубки, содержание этих бумаг достойно отдельного внимания», – рассказал эксперт движения.

Выяснилось, что предыдущий глава Красноармейского района перед уходом с поста выдал лесорубам карт-бланш на проведение любых вырубок. Согласно документам, предпринимателям разрешено пилить лес на территории всего района, поскольку границы доступных для их деятельности участков на бумаге не обозначены.

Общественники уведомили о ситуации главное управление лесами Челябинской области, после чего вырубки были остановлены во всем Красноармейском районе для проведения проверок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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