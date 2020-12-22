В Челябинской области день отмечается рост показателей смертности на фоне снижения выявляемости COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 305 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных. Непосредственно от инфекции умерли 8 человек во возрасте 45 – 93 лет. 65-летнего рубежа не достигли половина из них. У двух человек причиной смерти стал инфаркт головного мозга, нередко развивающийся на фоне коронавируса.

Еще трое умерли от тяжелых хронических заболеваний: диабета, ХОБЛа, миеломы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 33 тысячи 331 инфицированный, 1 тысяча 170 их них умерли (непосредственно от коронавируса – 460).

Отметим, что в регионе второй день отмечается рост показателей смертности на фоне снижения выявляемости коронавируса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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