Прокуратура потребовала от мэрии Челябинска устранить неисправности на дорогах

Прокуратура Челябинска уличила городских чиновников в пренебрежении мер к обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска провело проверку исполнения администрацией города требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения в части содержания улично-дорожной сети города.

В ходе совместной проверки с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Челябинску установлено, что участки дорог имеют повреждения дорожного полотна и межрельсового покрытия (ул. Блюхера в районе д. 101), завышения и занижения смотровых колодцев (на автодороге Меридиан при подъеме на путепровод в районе дома №73 по Копейскому шоссе, по ул. 3-го Интернационала в районе д. 107), отсутствует искусственное электрическое освещение (от ул. Березниковая до ОПМС-42).

«Неисполнение органом местного самоуправления требований законодательства в области дорожного движения создает угрозу нарушения прав участников дорожного движения, а также свидетельствует об отсутствии контроля за исполнением муниципального контракта, в рамках которого осуществляется содержание указанной улично-дорожной сети», – констатировали в надзорном ведомстве.

По указанным фактам сотрудниками ГИБДД в отношении должностных лиц комитета дорожного хозяйства Челябинска вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Прокурором города председателю комитета дорожного хозяйства Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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