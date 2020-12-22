Заявление южноуральского губернатора запутало родителей и учителей

В школах Челябинской области до сих пор не определились с днем начала зимних каникул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о начале зимних каникул в школах с 28 декабря, оказалось, по меньшей мере, фальстартом. Об этом заявили многочисленные родители школьников, выяснившие, что в образовательных учреждениях не получали никаких указаний по этому поводу от властей региона.

Напомним, о единовременном начале зимних каникул глава региона заявил в конце минувшей недели, заявив, что дети будут отдыхать ровно две недели.

Но в школах не торопятся переписывать свои календари. Между тем, определение сроков каникул является именно прерогативой самого образовательного учреждения.

«У нас опять «Лицо помыли, другое забыли», – возмущается жительница Магнитогорска в социальных сетях. – Совсем недавно объявили, что дети учатся до 25 декабря. Было?.. Было! Теперь выясняется, что дети учатся до 30 декабря, но так как уже объявили до 25-го, то и финансирование обедов в школах будет до 25, до 25 все учителя должны закончить год и подвести итоги! А все дело в том, что школы не могут отпустить учеников с 25 декабря на каникулы, так как осенние каникулы увеличили (каникулы до конца года не должны превышать в комплексе более месяца). А теперь начинают выкручиваться школы, сокращать учебный день и т.д Дети же не могут быть голодными в школе. Спасибо, что заботитесь».

В школах Челябинской области царит хаос: когда уходить на каникулы, все говорят по-разному. «У нас учителя списки собирают, кто кушать будет до 30(!) декабря... вот вам и указ губернатора...", – сообщают южноуральцы. «У нас 28-го учебный день 100%. И сказали до 30-го числа учимся», – сетуют школьники.

«Интересно, а для чего вообще этот театр? Для чего тогда губернатор? Для чего вообще главное министерство образования? Если каждая местная шишка считает себя губернатором!" – возмущаются южноуральцы.

Между тем, по данным регионального минобрнауки, никакого официального документа после заявления губернатора пока не подписано. По крайней мере, пока. И школы, в соответствии с законом, пока сами определяют с каникулярными рамками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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