Летим: южноуральцы получат прямой и быстрый доступ к 4 городам Закавказья и Средней Азии

Южноуральцы получат прямой доступ к 4 городам Закавказья и Средней Азии: Росавиация дала допуск на полеты из Челябинска в Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация дала допуск на полеты из Челябинска в Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Согласно приказу главы ведомства от 21 декабря 2020 года, из аэропорта имени Курчатова могут быть организованы по два рейса в неделю в Баку и Ереван, а также в Самарканд.

Один раз в неделю можно совершать вылеты из Челябинска в Фергану.

Отметим, что сегодня, в связи с ограничениями по COVID-19, из Челябинска не выполняется ни одного международного рейса. В Росавиации подчеркивают: «Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации от 21.12.2020 № 1558-п. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов».

Напомним, что в 2019 году был выдан допуск на полеты из Челябинска в Тбилиси, но произошло это накануне прекращения авиасообщения между двумя странами из-за политического кризиса.

Челябинск, Павел Зварзин

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