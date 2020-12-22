Челябинец сдал подругу-воровку, прятавшуюся от полиции семь лет

Жительница Челябинска предстанет перед судом за совершение кражи 7 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней горожанки, обвиняемой в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление произошло еще в 2013 году. Тогда челябинка временно жила в квартире у двух женщин – матери и дочери. У них-то она и украла деньги и ювелирные изделия общей стоимостью около 60 тысяч рублей.

Во время следствия горожанка сбежала и была объявлена в розыск.

Возобновилось расследование в 2020 году, когда в отдел полиции позвонил сожитель челябинки. Парочка поссорилась, и горожанин решил сдать зазнобу стражам порядка.

Уголовное дело было возобновлено в связи с установлением местонахождения подозреваемой, расследовано и направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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