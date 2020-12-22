Огромное дерево рухнуло на территорию детского сада в Чебаркуле

На площадку в детском саду Чебаркуля упала огромная сосна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 21 декабря, около 7:00. Гигантская сосна, расположенная рядом с детским садом №9 Чебаркуля, сломалась и упала на территорию прогулочной площадки.

Дерево проломило веранду, серьезно повредило веранду и закрыло проезд к дошкольному учреждению. К счастью, в столь ранний час никого на площадке не было и обошлось без пострадавших.

«Силами МКУ «Благоустройство» данное дерево было убрано с проезда, распилено. Сегодня ведутся работы по очистке территории от веток и упавшего дерева. Данное дерево росло на территории, которая относится к Гослесфонду. Управление лесами Челябинской области проинформированы по данному факту, идет разбирательство, – цитирует «Чебаркульского ТВ» и.о. начальника УЖКХ администрации Чебаркуля Артура Акирова.

Интересно, что сами горожане, живущие по соседству, не замечали никаких проблем. Лишь после того, как ствол разломился, стало заметно, что дерево, казавшееся здоровым, сгнило изнутри.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.12.20

«Единая Россия» отказалась учесть права собственников жилья: Госдума во втором чтении приняла законопроект о всероссийской реновации. / Челябинец сдал подругу-воровку, прятавшуюся от полиции семь лет. / Летим: южноуральцы получат прямой и быстрый доступ к 4 городам Закавказья и Средней Азии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»