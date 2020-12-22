Без газа и электричества: село Веселовка в Златоусте живет «как в позапрошлом веке»

Жительница оказавшегося в городской черте села пожаловалась не невыносимые условия существования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отсутствие газа и постоянные перебои с электричеством. В таких условиях пытаются выжить обитатели села Веселовка, входящего в состав Златоустовского городского округа. Об этом жительница поселения рассказала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!"

«Живем как в позапрошлом веке. Так как село ввели в городской округ, у нас отсутствует газификация, потому что у города нет денег провести газ, – сетует жительница региона. – Также в нашем селе постоянно, практически каждый день отключают свет, так как все сети, столбы пришли в упадок. Глава рассказывает, что нас обслуживают 4 организации, и ни одна из них ничего не делает, чтобы перебои со светом наконец-то закончились».

Бывает, что света нет по три дня, рассказала женщина. В итоге продукты портятся, а живут в селе отнюдь не богачи. Нет здесь и интернета. «Администрация города отчиталась, что интернет в село провели, это писали даже в городской газете. На самом деле интернет есть только у столба, на котором висит ящик. В двух шагах от него интернета уже нет», – пишет жительница Веселовки.

При этом, по словам женщины, городские чиновники бездействуют, никаких мер по улучшению жизни не принимаются. Это и победило ее обратиться за помощью к губернатору, признается она.

Челябинск, Виктор Елисеев

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