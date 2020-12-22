Суд обязал челябинский МУП реконструировать очистные сооружения

МУП ПОВВ реконструирует очистные сооружения Челябинска по решению суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росприродназора, итогом рассмотрения арбитражного дела по иску Уральского межрегионального управления ведомства к МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения города Челябинска» станет реконструкция очистных сооружений в областном центре.

Реконструкция пройдет в 5 этапов и затронет все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что должно обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения).

Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет, по расчетам специалистов надзорного ведомства, к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, создающих негативную оценку населения о качестве атмосферного воздуха, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.

Стоимость работ оценивается более чем в 6,3 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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