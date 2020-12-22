В Челябинске штрафстоянка вернулась на старое место

Оператор штрафстоянки передислоцировал место хранения авто на северо-запад Челябинска.

Как сообщал уже «Новый День», иск прокуратуры к ООО «Лидер Плюс» об освобождении земельного участка в центре Челябинска арбитражный суд региона летом этого года.

Ранее прокурорские проверки установили, что фирма неправомерно занимала последние два года земельный участок, расположенный в Челябинске по улице Энгельса, вблизи дома №3. На нем была организована специализированная автостоянка для задержанных автомобилей. Земельный участок огорожен забором, на нем расположены три некапитальных строения, в том числе посты охраны.

При этом какие-либо документы на землю у оператора штрафстоянки отсутствовали, в установленном порядке земельный участок муниципалитетом ему не предоставлялся.

После вступления судебного решения в силу компания освободила участок в центре города. Теперь деятельность штрафстоянки организована, как и ранее, на участке, граничащем с территорией ЧелГУ, на улице Братьев Кашириных,

Челябинск, Виктор Елисеев

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