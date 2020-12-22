На ММК проводят поведенческий аудит безопасности с помощью мобильного приложения

На Магнитогорском металлургическом комбинате функционирует система проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ), призванная снизить риск возникновения несчастного случая на производстве. Для удобства и оперативности регистрации опасных действий с конца 2019 года действует мобильное приложение.

Основная задача ПАБ – проведение поведенческого аудита безопасности в целях снижения риска возникновения несчастного случая. К функциям приложения относятся: фиксирование опасного поведения или нарушения требований охраны труда с возможностью сделать фотографию; выявление коренных причин опасных действий; сбор предложений от сотрудников для обеспечения безопасного выполнения работ. Также в целях профилактики опасных действий реализована возможность регистрации результатов аудита без выявления опасного действия.

В настоящее время и веб-версия, и мобильная версия приложения, разработанного ООО «ММК-Информсервис», введены в промышленную эксплуатацию. Приложение доступно для всех структурных подразделений комбината. Сегодня его начинают использовать и в других обществах Группы ПАО «ММК», внедряя процедуру проведения и оформления ПАБ. До конца года планирует подключить пользователей к приложению и ООО «Объединенная сервисная компания». Необходимо отметить, что в настоящее время в приложении реализована возможность фиксировать опасные действия не только персонала своего подразделения, но и работников других подразделений и обществ группы ПАО «ММК».

Приложение получило высокую оценку руководителей среднего звена в производственных структурных подразделениях, для которых важно иметь в своем арсенале современные технические средства, позволяющие максимально быстро регистрировать результаты ПАБ, что позволяет оперативно реагировать на небезопасное поведение работников. В конечном итоге это способствует снижению травматизма на производстве и обеспечивает безопасность персонала предприятия.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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