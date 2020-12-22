«Королевский» подарок: дума Челябинска запретила строить вокруг памятника Курчатову

Челябинская городская дума изменила статус земельного участка вокруг памятника Курчатову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное продолжение получила череда скандалов, разгорающихся на протяжении нескольких лет вокруг Челябинского городского бора.

Сегодня, 22 декабря, депутаты Челябинской городской думы приняли решение изменить статус правового зонирования земельного участка, расположенного вокруг памятника Игорю Курчатову в границах улиц Лесопарковая и проспект Ленина. Этот участок не входил в границы природоохранной территории. И теоретически на нем было возможно возведение объектов, уточнили в пресс-службе муниципального парламента. Решение депутатов изменило статус участка, и согласно обновленному зонированию здесь запрещено любое строительство.

Действительно, не так давно именно памятник Курчатову и окружающий его пятачок оказались в центре очередного скандала. Напомним, долгое время краеведы выступали против появившейся там при поддержке мэрии скейт-площадки. Параллельно разворачивалась история со строительством ТК «Курчатов»: поначалу застройщики обещали, что комплекс полностью разместится под землей, но в итоге рядом с памятником физику-ядерщику выросла довольно-таки уродливая конструкция.

Чтобы хоть как-то сгладить впечатление, собственники торговой недвижимости решили каждую зиму заливать на крыше ТК каток. Это продолжалось несколько лет, но нынешней зимой решили пойти дальше.

Каток предложили залить не на крыше торгового комплекса, а непосредственно вокруг памятника Курчатову. А рядом с ним начали возведение павильона для размещения проката катков и кафе.

Это вызвало протест челябинцев, заявивших, что работы по сооружению павильона проводятся в охранной зоне памятника. В итоге работы приостановили. Теперь, по решению гордумы, они невозможны здесь в принципе (хотя, как утверждают краеведы, и ранее они были незаконны).

Позицию депутатов можно было бы только приветствовать. Если бы не одно «но». Это далеко не единственный скандал, разгорающийся вокруг территории Челябинского городского бора (речь о едином лесном массиве, а не одноименной ООПТ, несовпадение границ которой с естественно сформировавшейся средой нередко используют чиновники для оппонирования защитникам лесных насаждений).

Так, осенью появилась информация о планах застройки нескольких примыкающих к ООПТ участков многоэтажными зданиями (максимальная этажность – 26 этажей). Строительством намерены заняться компании, связанные с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым и депутатом Законодательного собрания Челябинской области Сергеем Буяковым. Интересно, что оба они когда-то входили в региональное отделение ЛДПР, а ныне являются преданными «единороссами». Один из застройщиков уже получил в мэрии Челябинска разрешение на снос деревьев.

Еще один проблемный вопрос – судьба Митрофановского кладбища, администрацию которого еще несколько лет назад наказывали штрафом в несколько миллионов рублей за незаконные захоронения на территории ООПТ «Челябинский городской бор».

Наконец, продолжается противостояние экоактивистов и регионального парламента вокруг участка, на котором запланировано строительство нового корпуса хирургии детской областной клинической больницы. Земля была выведена из состава ООПТ постановлением Законодательного собрания Челябинской области, которое челябинцы оспаривают сейчас в арбитражном суде с переменным успехом. По их мнению, гораздо логичнее было бы создание новой современной детской больницы на другом участке.

Всего же, по оценкам общественников, начиная с 2011 года из состава ООПТ было выведено порядка 20 участков. Они предлагают вернуться к границам 2010 года и включить в состав учреждения территории Монахов и поймы реки Миасс. А в идеале – весь цельный массив реликтового леса, чтобы исключить дальнейшие спорные ситуации.

Но пока городские власти в качестве ответа предложили горожанам лишь исключение из числа спорных участков небольшого пятачка вокруг памятника академику Курчатову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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