В Челябинске легковушка вылетела на трамвайную остановку

В Челябинске легковой автомобиль вылетел на трамвайную остановку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 7 часов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Кроссовер, двигаясь по проспекту в крайнем левом ряду, не выдержал дистанцию и «догнал» впереди идущую легковушку.

От удара автомобиль развернуло и вынесло на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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