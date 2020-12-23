В Челябинске легковушка вылетела на трамвайную остановку

В Челябинске легковой автомобиль вылетел на трамвайную остановку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 7 часов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Кроссовер, двигаясь по проспекту в крайнем левом ряду, не выдержал дистанцию и «догнал» впереди идущую легковушку.
От удара автомобиль развернуло и вынесло на трамвайную остановку, на которой в этот момент находились люди. Есть ли пострадавшие, пока не сообщается.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 22.12.20
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