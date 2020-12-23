В Челябинске солдат-срочник получил травму глаз

Солдат-срочник получил травму глаз на территории ЧВВАКУШ во время разгрузочных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к контролю над ситуацией подключились правозащитники из «Школы призывника». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил представитель организации Алексей Табалов.

По словам общественника, инцидент произошел 17 декабря на учебно-авиационной базе второго разряда при ЧВВАКУШ.

Солдаты под командованием офицеров разгружали огнетушители, один из которых разгерметизировался. Пена попала в глаза одному из разгружавших – солдатусрочнику из Ростовской области. Парень, который пробыл в Челябинске всего 2 недели, получил ожоги обоих глаз.

«По словам матери солдата, в течение часа никакой медицинской помощи ему не оказывалось до приезда скорой, которая увезла его в военный госпиталь №354, где парню промыли глаза и прописали капли. Вот и все лечение. Парень почти ничего не видит», – рассказал правозащитник.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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