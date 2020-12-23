Ученые разработали уникальный датчик, позволяющий вычислять нарколаборатории

Ученые разработали уникальный датчик, определяющий запрещенные вещества в сточных водах. В основу разработки легли полимеры с молекулярными отпечатками.

Как сообщали РИА «Новый День» в ЮУрГУ, группа ученых, в состав которой вошла старший научный сотрудник НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Наталия Белоглазова, разработала автоматизированную сенсорную систему. Разработка состоит из нескольких датчиков, предназначенных для непрерывного мониторинга потока сточных вод. Наблюдение позволяет отслеживать лаборатории по созданию синтетических наркотиков амфетаминового ряда, так как в их отходах остаются следы производства. Химические датчики индентифицируют конкретные амфетаминовые маркеры.

Эффективность работы созданных полимеров исследователи изучали в Берлине, получив доступ к городской канализации. Разработка успешно прошла все испытания. В применении созданного на основе разработанных полимеров датчика заинтересована полиция сразу нескольких стран Европы, где отмечена самая тяжелая ситуация с незаконным сбытом наркотиков: Польши, Нидерландов, Германии и Бельгии.

Фото из архива Н. В. Белоглазовой

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