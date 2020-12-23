Деньги взяли, про воду – забыли: чиновников Красноармейского района вызвали в суд

Прокуратура подала в суд на чиновников Красноармейского района за бездействие в решении проблем поселка Бродокалмак.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, прокуратура подала в суд иск, в котором просит побудить чиновников решить многолетнюю проблему с некачественной водой в поселке Бродокалмак. Также ведомство внесло представление о ремонте автодороги «Бродокалмак – Алабуга». По данным надзорного органа, меры уже приняты.

Проверка прокуратуры подтвердила, что действия для решения проблем с питьевой водой, которая не соответствует санитарным нормам, выполнялись чиновниками для галочки. Об этом ранее заявили общественные активисты. Несмотря на то, что администрация района отчиталась об очистке грязных колодцев, качество воды, предлагаемой жителям для питья, не улучшилось.

«Вопросы к чиновникам возникли после того, как жители оплатили ввод коммуникаций в дома, но не получили долгожданного водоснабжения. Несколько лет подряд они вынуждены использовать в качестве питьевой воды жидкость из колодцев, в которых невооруженным глазом видны грязь и примеси», – рассказал эксперт общественной организации.

Общественников также возмутила позиция местных властей в отношении плохих дорог в поселке. На просьбы отремонтировать разбитый участок чиновники Красноармейского района ограничились полумерами: дорогу разровняли грейдером, на этом работы завершились. После такого «ремонта» участок очень быстро размыло. Сейчас прокуратура Челябинской области решает вопрос о понуждении в судебном порядке местных властей принять меры еще и к ликвидации несанкционированных свалок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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