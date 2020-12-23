В Челябинской области от ковида за сутки умерли 9 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 309 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек возрасте 68 – 83 лет. Причиной смерти 80-летней женщины стал инфаркт головного мозга. Еще пятеро умерли от тяжелых хронических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в Челябинской области выявлено 33 тысячи 650 зараженных. 1 тысяча 185 из них умерли (непосредственно от инфекции – 469).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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