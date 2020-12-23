Центр подготовки уральских металлургов получил премию «Эффективное образование»

КЦПК «Персонал» признан «Компанией года».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» стал лауреатом премии «Эффективное образование» в номинации «Компания года».

Премия «Эффективное образование» – всероссийский конкурс, выявляющий лучшие кейсы в области корпоративного, профессионального, дополнительного и онлайн образования. Ежегодно на рассмотрение конкурсной комиссии поступает более 200 заявок, которые оцениваются по критериям достигнутых результатов, значимости и масштаба, профессионализма подхода к решению сложных бизнес-задач. Среди лучших проектов и компаний, добившихся в 2020 году наибольших результатов в области трансформации образовательной отрасли, была отмечена и АНО ДПО «КЦПК «Персонал», ставшая лауреатом премии в номинации «Компания года» категории корпоративных программ.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал», отметившая в 2020 году свое 25-летие, является одним из лидеров корпоративного образования России. КЦПК «Персонал» становился лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России», лауреатом международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА», входил в топ-5 международного экономического рейтинга «Лига лучших» по профилирующему виду деятельности «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования». Это современный образовательный центр с высоким уровнем образовательных услуг, ориентированный на практическую подготовку персонала под конкретные производственные задачи заказчиков.

КЦПК «Персонал как юридическое лицо был учрежден Магнитогорским металлургическим комбинатом 16 января 1995 года. Он стал правопреемником Магнитогорского филиала Института бизнеса и менеджмента металлургии (ранее Центральный институт подготовки кадров металлургии). «Персонал» стал учебным центром нового формата, обеспечившим кадровое обеспечение сложнейшей рыночной, производственной, а теперь и цифровой трансформации крупнейшего предприятия российской металлургической отрасли. Благодаря постоянному вниманию топ-менеджмента ММК к вопросам подготовки кадров «Персоналу» удалось сохранить, а потом и усовершенствовать систему обеспечения квалификации рабочих, специалистов и руководителей.

КЦПК «Персонал» обеспечивает необходимую для эффективной работы подготовку кадров как Магнитогорского металлургического комбината и обществ, входящих в Группу ММК, так и других крупных предприятий города и региона. Быть флагманом в сфере профессионального обучения «Персоналу» помогает практико-ориентированный подход. Большинство преподавателей – высококвалифицированные специалисты-практики, имеющие большой стаж работы в подразделениях ПАО «ММК», эксперты в своей отрасли, многие из них – доктора и кандидаты технических наук. Для обеспечения доступа к современным знаниям привлекаются преподаватели из ведущих научных центров.

Наиболее сильными компетенциями «Персонал» обладает в области металлургии. Всего же КЦПК «Персонал» предлагает более 800 программ обучения – от подготовки и повышения квалификации рабочих, получения второй рабочей профессии, программ переподготовки до многоуровневой системы подготовки резерва и повышения квалификации управленческих кадров и семинаров для руководителей и специалистов. Качество образования, предоставляемое КЦПК «Персонал», востребовано далеко за пределами Магнитки: образовательными услугами Центра пользуются более ста предприятий России, стран ближнего и даже дальнего зарубежья.

В КЦПК создана видеостудия по производству электронного обучающего контента. Были проведены обучение специалистов по электронным курсам, обмен опытом с другими разработчиками. Сегодня электронные курсы «Персонала» получают высокие оценки не только от заказчиков обучения, но и от ведущих экспертов в этой области. В практике работы КЦПК «Персонал» активно применяются инновационные формы подачи информации, дистанционное обучение, прямые трансляции и вебинары, используются цифровые каналы коммуникаций со слушателями. Все эти формы работы КЦПК «Персонал» стали очень востребованы в условиях пандемии и противоэпидемических ограничений.

КЦПК «Персонал» обладает развитой материально-технической базой – 5 корпусов, около 60-ти аудиторий на территории Магнитогорска, собственные лаборатории мехатроники, гидравлики, сервогидравлики и пневматики, лаборатории по работе с контроллерами Siemens и Converteam, компьютерные классы для обучения технологического персонала с помощью мультимедийных обучающих систем. Центр располагает передвижными версиями оборудования, благодаря чему имеется возможность проводить обучение на территории заказчика. В составе КЦПК «Персонал» успешно работает современная Научно-техническая библиотека.

Важным направлением корпоративного обучения персонала является уникальная, не имеющая аналогов в России «Школа безопасности», открытая в 2018 году. Это специальный тренировочный полигон, построенный для работников металлургического комбината и организаций Группы ММК с целью снижения травматизма на производстве и отработки навыков работы на наиболее опасных участках. Кроме того, КЦПК «Персонал» является оператором реализации на ММК проекта по развитию промышленного туризма.

Челябинск, Виктор Елисеев

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